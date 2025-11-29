Borracho y enyesado, manejó y chocó

Un hombre manejaba alcoholizado y con una de sus piernas enyesadas por el barrio porteño de Palermo, chocó y le inhabilitaron su licencia de conducir, señalaron ayer voceros oficiales ligados a la causa.

El caso se conoció este viernes por la mañana cuando la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó el positivo de alcoholemia del conductor de 47 años e inició el proceso administrativo para que sea suspendido por la jurisdicción que le emitió la licencia.

La ANSV actuó de oficio y solicitó la inhabilitación de la licencia debido a que chocó contra tres vehículos, alcoholizado y con una de sus piernas enyesadas.

Ahora, el sujeto deberá ser notificado de la sanción y, para quedar habilitado nuevamente, tendrá que realizar y aprobar los exámenes psicofísicos correspondientes que validen su aptitud para manejar.