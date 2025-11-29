Prendió fuego a su mujer y la mató en Romero: perpetua

Héctor Ismael Carrizo fue condenado en las últimas horas a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de nuestra ciudad, tras haber sido encontrado culpable del femicidio de Romina Fernanda Videla, ocurrido en marzo de 2020 en una casa de 519 entre 184 y 185, informaron ayer fuentes judiciales.

La sentencia fue dictada de manera unánime por los jueces Carolina Crispiani, Emir Caputo Tártara y Andrés Vitali, que consideraron acreditado que el culpable inició un incendio dentro de la finca de Melchor Romero en un contexto de violencia de género y que ese fuego derivó en la muerte de la mujer días después.

La decisión se conoció al mediodía del viernes y generó tensión en los pasillos del fuero penal, donde un familiar del implicado se encadenó en señal de protesta y anunció el inicio de una huelga de hambre, reclamando su inocencia.

El TOC IV dio por probado que el sujeto ejerció durante años violencia física, psicológica, económica, sexual y simbólica contra la damnificada, y que la noche del 27 de marzo de 2020 ejecutó una amenaza que había repetido en varias oportunidades: “Te voy a prender fuego”.

Accidente

Los jueces destacaron que hubo una amenaza previa, corroborada por testigos, que se produjo el foco ígneo dentro del domicilio, ocurrido horas después, al tiempo que se refirieron a la desproporción de lesiones: Videla sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo, mientras que Carrizo sólo presentaba heridas leves.

A su vez, se basaron en la conducta posterior, que incluyó falta de asistencia, “perderla de vista” cuando la víctima buscaba ayuda y alteración de la escena al día siguiente.

El Tribunal calificó el hecho como “homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso ideal con incendio doblemente agravado (por el peligro común y por resultar causa inmediata de muerte)”.

En su voto, la jueza Crispiani subrayó que el caso refleja “la culminación de un vínculo signado por violencia”, y remarcó que “no fue un accidente ni un infortunio doméstico”.

Durante los alegatos, el defensor Juan Ángel Di Nardo sostuvo que Carrizo es inocente y que no existían pruebas concluyentes de un incendio intencional. Insistió en la hipótesis de un accidente doméstico y cuestionó la valoración pericial. Sin embargo, el Tribunal rechazó todos los planteos.

El hombre, en sus últimas palabras, se había limitado a decir: “Soy inocente”.

Señalado por siete años, era inocente

En tanto, un jurado popular encontró no culpable a un hombre que durante siete años estuvo acusado de matar a otro, en Los Hornos.

Se trata de Hugo Francisco Méndez, a quien el jurado resolvió dejarlo en libertad por no encontrar pruebas contundentes que lo relacionen al crimen de Jonathan Guernica, ocurrido en 2018. La decisión, unánime, finalizó una causa marcada por demoras, falta de evidencias y un proceso que se extendió más de la cuenta.

El sospechoso había sido detenido horas después del suceso y nunca se le encontró un arma de fuego ni aparecieron testigos que lo vieran disparar, mientras que la pericia del dermotest dio negativa. Pese a eso, se llegó a juicio después de siete años.

Todo tuvo lugar el 14 de agosto de dicho año, cuando un grupo de personas ingresó a la casa de la víctima, en 152 entre 69 y 70, y la atacó a balazos. En el debate, que se extendió por tres jornadas y fue presidido por la jueza técnica del Tribunal Oral en lo Criminal número 5, la defensa remarcó la debilidad de la acusación y cuestionó inconsistencia en la hipótesis del fiscal. Al conocerse la decisión, Méndez, que llegó libre al juicio, recibió el aplauso de la sala.