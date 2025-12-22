Dos graves accidentes dejaron coches destrozados y heridos

En pleno festejo de los hinchas de Estudiantes por el título obtenido, se registraron dos graves incidentes de tránsito en diferentes puntos de nuestra ciudad, que dejaron como saldo dos personas heridas y hospitalizadas, señalaron ayer fuentes policiales.

De acuerdo a los voceros consultados por Trama Urbana, uno de los sucesos se materializó durante la noche del sábado en la rotonda presidente Néstor Kirchner, ubicada en el ingreso principal a La Plata (exactamente en la avenida 120 y la calle 531).

Allí, por razones que tratan de establecerse, el conductor de una camioneta Toyota Hilux se despistó y terminó incrustándose contra un árbol, a pocos metros del cartel de bienvenida. Testigos se comunicaron con el servicio de emergencias 911 y poco después se hizo presente un móvil del Comando de Patrullas y de la comisaría Sexta, pero cuando llegaron notaron que los familiares de la víctima (quien reside a pocas cuadras de allí) ya lo habían trasladado por sus propios medios hasta el Hospital Gutiérrez, en principio fuera de peligro.

Por lo pronto se inició una causa caratulada como “lesiones por accidente”, tramitada en la fiscalía de Delitos Culposos en turno. Desde allí ordenaron incautar el vehículo para que sea sometido a pericias forenses, y además se pidió el registro de las cámaras de seguridad de la zona.

Camión de residuos

Por su parte, en la avenida 44 entre 144 y 145 del barrio de San Carlos chocaron por causas desconocidas un camión recolector de residuos de la empresa Esur contra un auto Chevrolet Onix, durante la madrugada del domingo.

Debido al impacto, el menor de los rodados se estrelló también contra una columna de alumbrado público, generando en la carrocería grandes daños materiales.

El conductor, herido, debió ser trasladado hasta un centro médico en una ambulancia, y por estas hora se recupera de manera favorable.

Se inició una causa penal caratulada “lesiones culposas”, que está siendo investigada por la fiscalía penal en turno de Delitos Culposos.