Alerta y tensión por un principio de incendio en una estación de servicio de La Plata

Momentos de gran preocupación se vivieron en la estación de servicio situada en la intersección de 7 y 532, cuando un principio de incendio generó alarma entre empleados, clientes y vecinos de la zona. El episodio provocó gritos, corridas y la inmediata interrupción parcial de la atención al público, ante el temor de que las llamas se propagaran hacia los surtidores.

Según informaron fuentes oficiales, el foco ígneo se habría originado cuando una persona que transitaba por el lugar arrojó una colilla de cigarrillo en un sector donde había combustible derramado, presuntamente producto de una maniobra de carga. Los trabajadores de la estación actuaron con rapidez utilizando los matafuegos del lugar y lograron controlar la situación antes de que se agravara. De todos modos, se convocó a la Policía, a los Bomberos y al personal de la Guardia Municipal, que acudieron de forma preventiva. Afortunadamente no se registraron heridos ni daños mayores, aunque el hecho reavivó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y concientización para evitar este tipo de episodios.