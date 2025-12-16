A casi diez meses del crimen de Kim Gómez, realizarán un homenaje en Altos de San Lorenzo

A casi diez meses del brutal asesinato de Kim Gómez, la nena que fue víctima de un violento robo en La Plata, familiares y amigos realizarán un homenaje en su memoria el próximo martes 23 de diciembre en el barrio Altos de San Lorenzo.

La actividad se desarrollará sobre la avenida 72, desde calle 13 hasta 26, donde los participantes colgarán globos rosas en distintos puntos de la vía pública. La iniciativa busca transformar el espacio urbano en un lugar de recuerdo colectivo, visible para toda la comunidad platense.

Desde la organización señalaron que se trata de un gesto simbólico y abierto, sin consignas ni banderas, e invitaron a todas las personas que deseen acompañar a sumarse al homenaje.

Además, quienes no puedan acercarse a ese sector de la ciudad también podrán participar colocando un globo rosa en cualquier otro punto de La Plata, como plazas, esquinas o semáforos. “Un globo rosa, un recuerdo compartido, una presencia que trasciende”, expresaron desde el entorno de la familia.

Kim Gómez fue asesinada el pasado 25 de febrero por dos adolescentes, en el marco de un violento asalto que conmocionó a la ciudad y generó un fuerte reclamo de justicia.