Balearon a un joven en el ojo en San Carlos

En un salvaje y sangriento episodio que tuvo lugar en un sector de nuestra ciudad. Un joven fue baleado en la cara en las últimas horas, debió ser trasladado a un hospital local, y después quedó detenido, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a los voceros, todo sucedió en San Carlos, más precisamente en las calles 529 y 143, cuando la víctima se presentó junto a un amigo a un domicilio. Allí reside una persona con quien mantenía una disputa de vieja data, y comenzaron a discutir. La pelea ascendió de nivel y pronto el dueño del lugar extrajo un arma de fuego y disparó.

El proyectil impactó en el ojo izquierdo del damnificado, quien cayó al piso malherido. Su allegado lo cargó a la moto en la que estaban y lo derivó de inmediato al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde fue asistido por el personal de la guardia.

Órdenes de captura

Los galenos, tras revisarlo, determinaron que por fortuna su vida no corría peligro, aunque admitieron que la lesión era de suma gravedad. “Ingresó con el ojo izquierdo comprometido, sin riesgo de vida y consciente. Pero tiene que ser intervenido quirúrgicamente”, señalaron los portavoces consultados por Trama Urbana.

Una vez que los agentes de la subcomisaría La Unión, con jurisdicción en la zona, empezaron a investigar el caso, llegaron a la conclusión de que el damnificado tenía nada menos que dos órdenes de captura por diferentes delitos cometidos este año. Ante eso, la fiscalía penal en turno dispuso su inmediata detención.

En tanto, al que le disparó se le inició una causa caratulada como “homicidio en grado de tentativa agravado por el empleo de arma de fuego”.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado si el implicado ya había sido arrestado, mientras que la pistola utilizada durante el sangriento suceso tampoco fue hallada aún. “Fue una gresca entre dos personas de mal vivir”, finalizaron los voceros. En la escena del hecho trabajó personal de la Policía Científica.