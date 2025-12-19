Abuso sexual infantil: desarticularon una red transnacional y hay tres detenidos

Una red transnacional de abuso sexual infantil fue desarticulada tras diversos allanamientos simultáneos en Capital Federal y el Conurbano bonaerense, los cuales concluyeron con tres detenidos y varios elementos secuestrados.

“Se detectaron múltiples grupos de la aplicación de mensajería Signal -similar a WhatsApp o Telegram- integrados por usuarios de distintos países, dedicados al intercambio y comercialización de material de abuso sexual infantil”, explicaron.

Frente a las primeras investigaciones, se ordenaron los procedimientos, los cuales fueron llevados a cabo por personal de la UFEDyCI, efectivos de la Policía de la Ciudad, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño.

“Como resultado, se secuestró una importante cantidad de dispositivos y soportes de almacenamiento informático, que serán sometidos a peritajes en el laboratorio especializado”, informaron.

Inicio de la investigación en Argentina

A mediados de 2025, la oficina de enlace de España en el AC3 de Ameripol Buenos Aires dio intervención a la UFEDyCI, que inició la investigación de los objetivos locales.

De las tareas desarrolladas surgió que los investigados distribuían una gran cantidad de archivos de imagen y video en la plataforma Signal en los que se observa a niñas y niños de muy corta edad, incluso bebés, siendo sometidos a abusos sexuales por parte de adultos.

En tres de los domicilios allanados se realizó un análisis preliminar de los dispositivos electrónicos hallados en el lugar, en el que se detectó una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil.

Asimismo, en los celulares de los imputados se identificaron diversos grupos activos de la aplicación Signal destinados al tráfico de este tipo de material. En función de estos hallazgos, se procedió a la detención de tres acusados.

“La Fiscalía continuará con la investigación respecto de los detenidos y del resto de los imputados, a partir del análisis técnico integral de todos los elementos secuestrados durante el operativo”, determinaron.