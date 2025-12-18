Un hombre fue trasladado al Hospital San Martín tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza

Un operativo de emergencia se desplegó en las últimas horas en el centro de La Plata luego de que se alertara sobre la presencia de un hombre con una lesión en la cabeza en la zona de calle 13 entre 39 y 40. La intervención se produjo tras un llamado al 911.

Al arribar al lugar, un móvil confirmó la novedad y constató que se trataba de un hombre mayor de edad, de 31 años, identificado como Julio, quien no contaba con documentación al momento de la asistencia. La víctima presentaba signos compatibles con un fuerte golpe en la cabeza, por lo que se activó el protocolo correspondiente.

En el operativo participaron personal de la Guardia Municipal, efectivos y una ambulancia del SAME.

Tras una primera evaluación médica en el lugar, los profesionales de la salud dispusieron el traslado del hombre al Hospital San Martín para una atención más compleja y la realización de estudios, ante la sospecha de un posible traumatismo de cráneo.