Violenta discusión en Romero: una mujer apuñaló a su pareja
El hecho ocurrió esta mañana en 167 entre 524 y 525. El hombre, de 37 años, sufrió una herida de arma blanca en el abdomen y recibió atención médica en el lugar.
Un violento episodio se registró en las primeras horas de este jueves en la localidad de Romero, donde una mujer atacó con un arma blanca a su pareja tras una fuerte discusión. Según testigos, el hombre resultó herido con un puntazo en el estómago y debió ser asistido de urgencia.
Al lugar acudió personal de la Guardia Municipal y efectivos policiales, quienes brindaron contención a la víctima mientras se evaluaba su estado de salud y la necesidad de un traslado para descartar lesiones internas. La agresora quedó a disposición de las autoridades, en tanto el hecho es materia de investigación.