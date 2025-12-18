Violenta discusión en Romero: una mujer apuñaló a su pareja

Un violento episodio se registró en las primeras horas de este jueves en la localidad de Romero, donde una mujer atacó con un arma blanca a su pareja tras una fuerte discusión. Según testigos, el hombre resultó herido con un puntazo en el estómago y debió ser asistido de urgencia.

Al lugar acudió personal de la Guardia Municipal y efectivos policiales, quienes brindaron contención a la víctima mientras se evaluaba su estado de salud y la necesidad de un traslado para descartar lesiones internas. La agresora quedó a disposición de las autoridades, en tanto el hecho es materia de investigación.