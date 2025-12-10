Madrugada de pánico en El Mondongo: atacan a una mujer y su sobrino

En las primeras horas de la madrugada, una vecina del barrio El Mondongo vivió un episodio de extrema violencia cuando dos delincuentes ingresaron a su vivienda mientras dormía junto a su sobrino de cuatro años. El hecho ocurrió alrededor de las 2.30, en una casa ubicada en la zona de 67 entre 119 y boulevard 84, donde los intrusos lograron entrar sin ser advertidos y sorprendieron a la mujer en pleno descanso.

Los ladrones redujeron a la víctima de inmediato: le cubrieron el rostro, le ataron las manos con cinta de embalar y la obligaron a permanecer en silencio. El niño, que estaba a su lado, también quedó inmovilizado. Mientras la mujer intentaba calmar al pequeño, los asaltantes exigían de forma insistente que les entregara dinero.

A pesar de que la víctima repetía que no tenía una suma importante guardada, los delincuentes insistieron hasta que finalmente ella les indicó una cómoda donde mantenía algo de efectivo para gastos cotidianos.

Tras tomar el dinero, revisaron cada ambiente de la vivienda en busca de más objetos de valor. Al no encontrar nada adicional, pidieron la llave de la casa, amenazaron nuevamente a la mujer y emprendieron la fuga. La víctima escuchó cómo arrancaba una moto, lo que le permitió deducir el medio en el que escaparon. Minutos después, ya sin la presencia de los agresores, logró liberarse con la ayuda del niño.

Al revisar la entrada, descubrió que además del dinero robado, los delincuentes también se habían llevado su motocicleta, una Honda Wave 110 que estaba estacionada en el lugar. A pesar del temor vivido y del violento accionar de los asaltantes, tanto ella como el pequeño resultaron ilesos físicamente, aunque profundamente conmocionados por la situación.

El hecho generó fuerte preocupación entre los vecinos, que volvieron a reclamar por mayor presencia policial en una zona que viene registrando reiterados episodios de inseguridad.