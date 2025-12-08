Se mató un automovilista en un accidente en Abasto

Los accidentes de tránsito en las calles de nuestra ciudad no se detienen y en las últimas horas hubo que lamentar un nuevo suceso, que culminó con un hombre muerto, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a los voceros, todo tuvo lugar durante la madrugada del domingo en las avenidas 20 y 32, a la altura de Abasto. Por causas que son materia de investigación, el conductor de un auto Ford Ka perdió el control del mismo, se despistó, volcó y terminó en una zona de pastizales. Quien manejaba la unidad -iba solo- salió despedido e impactó contra el piso, sufriendo graves heridas en diferentes partes de su cuerpo.

Fue identificado de manera oficial como Matthias Falcon, oriundo de la localidad bonaerense de Wilde, y para cuando llegaron los paramédicos ya nada podía hacerse, puesto que había fallecido. En las próximas horas, el cuerpo será sometido a la correspondiente operación de autopsia, para determinar los causales del deceso, mientras que se abrió una causa caratulada como “muerte por accidente”.

Es la segunda víctima en lo que va del mes en nuestra región, donde ya perdieron la vida 76 personas, entre La Plata, Berisso y Ensenada. Los vecinos indicaron que desde hace un largo tiempo vienen exigiendo a las autoridades municipales reductores de velocidad en la zona, así como también luminaria. Aducen que de noche “es una boca de lobo”.

Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción número 10 en turno de Delitos Culposos, trabajaron en la escena los peritos de la Policía Científica, con el fin de determinar las causas del lamentable incidente.