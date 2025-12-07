Denuncian que un sujeto atacó a cuchillazos a su pareja y su hija

Una joven sufrió heridas leves, tras ser atacada por su pareja, quien además lastimó a su pequeña hija, en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, luego huyó y ahora es intensamente buscado por la Policía.

El hecho se produjo este sábado en una vivienda ubicada en la calle Dardo Rocha al 6300 de esa localidad, en el partido de Almirante Brown, cuando Agustín Ramos, de 24 años, agredió por causas que se desconocen a Kaira Maqueira, de 22, y quedó asentado en una denuncia por violencia de género.

Según se supo, Ramos utilizó un cuchillo de cocina para agredir a su pareja, a quien le provocó cortes en el labio y en el rostro; además, y en medio de la disputa, también resultó levemente herida la hija de la pareja, de apenas un año, con un corte en la mejilla izquierda.

Posteriormente, el chico también agredió a la madre de Maqueira y luego se dio a la fuga, por lo que intervino el departamento judicial de Lomas de Zamora. Al cierre de esta edición, el implicado seguía siendo buscado por las autoridades.

Por otro lado, durante el fin de semana una chica de 15 años fue herida con una botella de vidrio durante una agresión que, según la denuncia de su madre, habría sido cometida por su pareja, Ayrton Argañaraz (18), actualmente prófugo.

El hecho salvaje ocurrió el 5 de diciembre en Ingrasia y Pasaje Maipú, en la ciudad de Ensenada. Según trascendió, la víctima sufrió un corte profundo en el muslo derecho y recibió siete puntos de sutura.

La madre afirmó que no es la primera vez que el joven ejerce violencia y sostiene que se trató de un intento de femicidio. También denunció amenazas contra la familia. La causa está caratulada como lesiones, pero piden que se recaratule como tentativa de femicidio. Interviene la UFI Nº5 de La Plata.