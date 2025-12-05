Lo secuestraron, le robaron el camión y lo usaron para seguir delinquiendo

Un violento episodio mantiene en alerta a vecinos y autoridades de La Plata: un camión perteneciente a un corralón de materiales de Villa Elvira fue robado después de que su conductor fuera secuestrado, y la banda utilizó el vehículo para cometer una serie de robos en distintos puntos de la ciudad. El rodado continúa desaparecido y su búsqueda se volvió prioritaria para la Policía.

El hecho se registró durante la mañana del martes, cuando el chofer llegó a la zona de El Pato para realizar una entrega programada. En ese momento fue abordado por varios delincuentes armados, quienes lo obligaron a subir a otro vehículo y lo mantuvieron privado de la libertad durante casi cuatro horas. Mientras tanto, se apoderaron del camión —un Volkswagen 13.180— y comenzaron a utilizarlo para cargar materiales robados.

Durante el tiempo en que el conductor estuvo cautivo, los asaltantes aprovecharon para sustraer bobinas de cobre, transformadores y otros elementos de alto valor económico. Distintos puntos del recorrido quedaron registrados en cámaras públicas, lo que permitió reconstruir parte del trayecto del camión. Entre esas imágenes se observa también una camioneta blanca, posiblemente utilizada para trasladar al chofer y que podría tener pedido de secuestro.

A pesar de los operativos desplegados desde el mismo martes, el camión aún no fue localizado. Investigadores sospechan que podría encontrarse oculto en zonas rurales próximas a El Pato o en áreas vinculadas a corredores viales estratégicos, con posibles movimientos hacia Berazategui, Florencio Varela o Lomas de Zamora. La pista más firme hasta el momento sitúa al vehículo en la Ruta 2, a la altura de Florencio Varela.

Desde la empresa propietaria del camión señalan que, debido a la presión mediática y policial, los delincuentes podrían abandonar el rodado en cualquier momento. Por ese motivo, solicitaron colaboración a la comunidad y difundieron un número de contacto para recibir datos que permitan dar con el vehículo.

Este episodio se suma a una serie de hechos similares vinculados a bandas dedicadas al robo de camiones y mercadería, conocidas comúnmente como “piratas del asfalto”. En estos casos, los delincuentes secuestran al conductor, se apoderan del vehículo y lo utilizan para trasladar o cargar objetos robados, generando pérdidas económicas y un fuerte impacto emocional en las víctimas.