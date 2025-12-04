Crimen de Thiago Correa: la defensa pidió el sobreseimiento del policía acusado

La defensa de Facundo Aguilar Fajardo, el policía federal acusado de matar a Thiago Correa, el niño de 7 años que falleció al recibir un disparo en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, solicitó el sobreseimiento.

Fuentes del caso informaron que los abogados del imputado pidieron de manera subsidiaria al juez de Garantías de La Matanza Roberto Occhipinti que el caso sea elevado a juicio por el delito de “homicidio culposo”.

“En definitiva, ese ilícito fue la calificación legal que estableció el magistrado, pero puede elevar la causa con una carátula distinta a la que peticionó el fiscal”, sostuvo el allegado a la investigación.

Sin embargo, el vocero consultado indicó que el Ministerio Público Fiscal delimita el objeto procesal, el cual sería “homicidio con dolo eventual agravado por el uso de arma de fuego”, cuya pena contempla entre 8 a 25 años de prisión.

La defensa del oficial solicitó que sea sobreseído, luego de que el fiscal presente la solicitud de elevación a juicio.

El caso

Aguilar Fajardo, de 21 años, llegará al debate oral y público en libertad, al tiempo que se le inició un sumario en la fuerza de seguridad, por lo que “no está activo”.

Uriel Alexis Montenovo (21), Uriel Emanuel Leyva (21), Brandon Corpus (18) y Joaquín López Otto son los cuatro ladrones implicados en el intento de robo al policía.

Corpus murió tras recibir seis tiros, mientras que resultaron heridos Montenovo, con un disparo en la pierna, y Leiva, baleado en el abdomen y en estado crítico.

El hecho ocurrió el 4 de junio de 2025, cuando el oficial se tiroteó con los cuatro delincuentes que intentaron robarle mientras iba con su familia. En medio del enfrentamiento, Thiago Correa recibió un disparo mortal, que acabó con su vida antes de que los galenos pudieran hacer algo para salvarlo.