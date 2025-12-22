Tragedia en City Bell con la muerte de una mujer

Una mujer perdió la vida en su casa de City Bell, y fue su pareja quien encontró el cadáver, informaron ayer desde la fuerza.

El lamentable hecho tuvo lugar en una finca de 455 entre 20 y 21 A, donde residía la víctima. Su novio, al arribar al lugar, vio el cuerpo y, como no respondía, llamó al 911. Los paramédicos que se hicieron presentes constataron el fallecimiento.

Se abrió una investigación y se analiza lo sucedido bajo la figura de “averiguación de causales de muerte”, tramitada en la UFI en turno número 2, desde donde se ordenó las tares de la Policía Científica. El cuerpo de la mujer será sometido a la correspondiente operación de autopsia para determinar la mecánica y la causa del deceso.

Por lo pronto, se descartó cualquier acción criminal.