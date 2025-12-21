La Justicia rechazó el pedido de “La Toretto” para trabajar como niñera en su prisión domiciliaria

La Justicia de La Plata rechazó el pedido de salidas laborales presentado por Felicitas Alvite, conocida mediáticamente como “La Toretto”, imputada por el homicidio culposo con dolo eventual del motociclista Walter Armand (37), ocurrido en abril de 2024 durante una picada ilegal.

La joven había solicitado autorización para trabajar como niñera, argumentando la necesidad de reinsertarse laboralmente mientras cumple prisión domiciliaria en una vivienda de City Bell.

El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata a través de su abogado defensor, Flavio Gliemmo, quien sostuvo que existía una oferta concreta para cuidar a un niño de un año y medio.

Sin embargo, en una actualización conocida este viernes 19 de diciembre, el juez Claudio Bernard resolvió rechazar la solicitud, al considerar que no estaban dadas las condiciones para flexibilizar el régimen de detención.

En su resolución, el magistrado señaló que la oferta laboral no estaba debidamente verificada y que no existe un mecanismo de control, como el monitoreo electrónico, que permita supervisar el cumplimiento de la medida.

“La conjunción de una oferta laboral no verificada y la ausencia de un mecanismo de control (…) nos llevan a sostener que la petición no haría más que desnaturalizar la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario”, expresó Bernard en el fallo.

Alvite permanece a la espera del juicio oral por el hecho que terminó con la vida de Armand, tras un embiste fatal ocurrido en el marco de una carrera ilegal. Por la acusación que pesa en su contra, podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión.

En el mismo proceso judicial también será juzgada Valentina Velázquez, amiga de Alvite, quien está imputada por su participación en la picada mortal bajo la figura de “prueba de velocidad”. Ambas jóvenes fueron inhabilitadas para conducir.

La decisión judicial vuelve a poner el foco en la gravedad del caso y en los límites de las morigeraciones de prisión preventiva para imputados por delitos viales con resultado fatal, mientras se aguarda la fecha del juicio oral.