Un penitenciario herido en brutal asalto en un comercio de Tolosa

Los hechos de inseguridad no son novedad en la región, aunque sin lugar a dudas la brutalidad con la que actúan ciertos maleantes todavía sorprende a los habitantes en la ciudad de La Plata, que siguen exigiendo soluciones a un problema que por el momento pareciera no tener respuesta.

Ahora, un violento intento de robo tuvo lugar en una avícola situada en la intersección de avenida 520 y calle 21, en la localidad de Tolosa. En ese lugar, al menos tres delincuentes armados ingresaron al comercio y redujeron a los clientes, obligándolos a tirarse al piso mientras se vivían momentos de extrema tensión.

Durante el asalto, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que se encontraba realizando una compra, fue agredido por los delincuentes y resultó herido en la zona de la oreja. Hasta el momento, no se ha podido determinar si la lesión fue producto de un disparo superficial o de un golpe con el arma.

Al respecto, según indicaron fuentes consultadas por Trama Urbana, el hombre fue trasladado al hospital más cercano por vecinos del lugar y se encuentra fuera de peligro. No obstante, permanecía bajo observación por precaución.

Según relataron testigos, dentro del local había una importante cantidad de personas, lo que aumentó el riesgo de que la situación derivara en una tragedia. Incluso se escucharon detonaciones, lo que profundizó el pánico entre quienes se encontraban en el comercio.

Los delincuentes no lograron concretar el robo, ya que no pudieron traspasar el mostrador para llevarse dinero u otros elementos. Ante la resistencia, la cantidad de gente presente y la tensión generada, optaron por huir del lugar antes de la llegada de la Policía.

Al cierre de esta edición, las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de las inmediaciones (tanto públicas como privadas) con el objetivo de identificar a los responsables y dar con su paradero. No obstante, los mismos por el momento permanecen prófugos.