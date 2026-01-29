Baja de imputabilidad: la voz de un padre vuelve a poner el tema en el centro del debate

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública luego de que el Gobierno nacional impulsara el tratamiento de la Ley Penal Juvenil en sesiones extraordinarias. En ese contexto, una de las voces que volvió a resonar fue la de Marcos Gómez, padre de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada durante un hecho de inseguridad en Altos de San Lorenzo.

Desde una experiencia atravesada por el dolor, Gómez planteó la necesidad de repensar el sistema penal juvenil con una mirada que combine sanción y prevención. “Es muy difícil estar en el lugar del otro si no te pasa”, expresó, al reconocer que antes del crimen no dimensionaba el alcance real del debate sobre la imputabilidad.

En declaraciones al canal A24, el padre de Kim también hizo foco en el funcionamiento cotidiano del sistema y en las limitaciones que enfrentan las fuerzas de seguridad. “Hoy la Policía se siente burlada porque en muchos casos hacen su laburo y los agarran, pero falla otra cosa”, señaló, aludiendo a una cadena de responsabilidades que, según remarcó, no se resuelve únicamente con cambios normativos, sino con una política integral de prevención, contención y justicia.