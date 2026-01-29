Un joven fue hallado sin vida en el Bosque

Un dramático episodio generó profunda conmoción en nuestra ciudad: el cuerpo de un joven de 26 años fue encontrado sin vida en una zona del Paseo del Bosque.

El cadáver apareció durante las primeras horas de ayer, alrededor de las 6 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona que, aparentemente, no tenía signos vitales.

A partir de entonces comenzó la investigación para tratar de determinar qué había sucedido. Al revisar el cuerpo, encontraron un documento de identidad en uno de los bolsillos y de esta forma identificaron al joven como Jurandir Macedo Dornelas, oriundo de Brasil y que tenía domicilio en La Plata.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar. En el caso tomó intervención el personal de la comisaría Novena, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, caratulando la causa como suicidio.