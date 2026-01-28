Detuvieron a un hombre con pedido de captura por abuso sexual agravado

Momentos de alta tensión se vivieron este miércoles por la mañana en las inmediaciones de Plaza Italia, cuando un hombre con pedido de captura por una causa de abuso sexual agravado fue detenido en la esquina de 6 y 44 por efectivos de la Comisaría Segunda y de la Guardia Municipal.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto se encontraba presuntamente usurpando un departamento ubicado en ese cruce céntrico de la ciudad y habría estado residiendo allí desde hacía un tiempo. La situación fue advertida por testigos, quienes aportaron datos clave para su identificación.

Al momento del procedimiento, el hombre se negó a retirarse del lugar, lo que derivó en discusiones y forcejeos que obligaron a la intervención de varios efectivos para poder reducirlo. Finalmente, fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la Justicia.