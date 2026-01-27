Asesinó por celos a la expareja de su novia

Un hombre asesinó a tiros a la expareja de su novia en una estación de servicio de la ciudad de Zárate, aparentemente por celos, señalaron ayer fuentes policiales.

El crimen ocurrió este domingo por la noche en una YPF ubicada sobre Lavalle y Teodoro Fels, en el momento en el que la víctima se acercó para buscar a su hija que regresaba de un viaje con amigos.

Allí comenzó una discusión con el actual novio de su ex, quien sacó un arma y efectuó seis disparos, dándose luego a la fuga. Leonel Ezequiel Martínez (33) falleció minutos después en el Hospital Virgen del Carmen.

Se supo luego que los dos sujetos tenían conflictos de vieja data y que días atrás ya había existido una discusión, la que podría estar asociada a los celos.

Tras permanecer varias horas prófugo, el salvaje fue capturado y trasladado a sede judicial, donde deberá responder ante la Unidad Funcional de Instrucción número 8 por el delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego”.

Furioso ataque

En otro suceso, un hombre fue detenido acusado de haber atacado a tiros a un padre y a su hijo en el partido bonaerense de Avellaneda hace dos meses.

El 26 de noviembre de 2025, Jorge Luis Barraza y su hijo salían de su casa en Lanús cuando fueron interceptados por dos individuos que circulaban en un auto Volkswagen Fox gris que, sin mediar palabras, les efectuaron varios disparos con armas de fuego.

Producto del ataque, el hombre, de 30 años, resultó herido en el rostro, por lo que fue trasladado al hospital local, donde fue operado y luego dado de alta.

Tras la denuncia radicada, personal de la SubDDI Lanús, junto a Grupo Táctico de Operaciones de la comisaría Lanús 5ta, realizaron un análisis de las cámaras de seguridad, lo que permitió identificar el vehículo involucrado en el hecho y a los dos autores.

Ayer se concretaron los operativos en Lanús y Lomas de Zamora, lo que permitió la aprehensión de uno de los implicados, de 24 años, quedando en calidad de prófugo el restante.

En el lugar, se secuestraron un Volkswagen Fox gris, una pistola con pedido de secuestro, 10 celulares y 14 cartuchos de un arma calibre 9 milímetros.