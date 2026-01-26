Caos, descontrol y fiestas clandestinas

Tres fiestas clandestinas fueron desarticuladas en las últimas horas en diferentes puntos de la ciudad, y una de ellas terminó en escándalo.

Por un lado, en un predio de 203 entre 37 y 38 es estaba llevando a cabo una “pool party” sin autorización la tarde del sábado, en la que el dueño dijo no estar al tanto. Ante eso se acercaron numerarios de la comisaría Séptima y agentes municipales. Poco después se labró un acta de infracción a la persona señalada como la organizadora y se desactivó el evento.

En tanto, entre la madrugada y la mañana de ayer se vivieron momentos de tensión tras una fiesta clandestina en 122 y 613. En el lugar, que no contaba con el permiso correspondiente, se agarraron a trompadas grupos de menores y entre bandas, por lo que varios asistentes se tuvieron que retirar por temor.

Por último, un episodio similar se vivió ayer a la madrugada en City Bell, donde en vivienda de 28 entre 448 y 449 se desarrollaba una reunión ruidosa. Ya con la presencia de los agentes, se invitó a retirarse a los convocados, que lo hicieron sin causar disturbios.

“Fueron los vecinos los que avisaron, por la música alta y gritos”, detalló una fuente consultada.