Primicia de este medio: sigue el escándalo en la comisaría Octava

En las últimas horas se conocieron más detalles del allanamiento a la comisaría Octava de nuestra ciudad, hecho que fue primicia exclusiva de este multimedio en su edición anterior.

De acuerdo a los voceros, en las últimas horas personal de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo un registro en la seccional de Villa Elvira, emplazada en avenida 7 y calle 74, con el fin de incautar documentación importante para la causa iniciada en la Unidad Funcional de Instrucción número 15. La misma comenzó luego de la denuncia de dos personas, que dijeron ser arrestadas de manera intencional y errónea, con plantación de pruebas.

Amargo recuerdo

Las fuentes explicaron que todo comenzó hace ya más de una semana, cuando una persona caminaba por 89 entre 17 y 18 y fue sorprendida por tres ladrones a bordo de dos motos. Apuntándolo con armas de fuego, lo sustrajeron de su teléfono celular, de sus zapatillas y de otros elementos de interés. Con el botín asegurado, los cacos huyeron con rumbo incierto. El damnificado radicó la correspondiente denuncia y así comenzó una investigación.

En la misma se determinó la presunta implicancia de un hombre y su hijo, y les allanaron la casa el 15 de enero. Allí, siempre en palabras de agentes de la fuerza, se secuestraron prendas de vestir, armas, vehículos y autopartes. Ante eso, se capturó a los sospechosos por el delito de “robo calificado por el empleo de arma de fuego, agravado por su comisión en poblado y en banda”.

No obstante, los capturados sostuvieron su inocencia y dijeron que durante el allanamiento los agentes participantes les plantaron pruebas, por lo que hicieron una denuncia por falsedad ideológica. Por lo pronto, desde la UFI 15 se ordenó las liberaciones de los hombres y se ordenó el allanamiento a la comisaría.

Por otro lado, otros portavoces señalaron graves irregularidades en el lugar, por el pedido de coimas de parte del personal de servicio calle, motivo por el cual habría sido desplazado el titular de la comisaría.

Todo esto retrotrae a una de las peores épocas de la Policía bonaerense, más específicamente la platense, cuando en 2019 se condenó a ocho agentes de diferentes rangos luego de que se encontrara en el despacho del mandamás de la Departamental La Plata 36 sobres con casi 154.000 pesos, que se comprobó que provenían de coimas a comerciantes en pos de seguridad.