Se accidentaron jugadores de hockey de la Selección en La Plata

Jugadores de la Selección Argentina de hockey sobre césped masculino sufrieron ayer un accidente de tránsito en nuestra ciudad, señalaron desde la fuerza.

Por causas que son motivo de investigación, el auto Volkswagen Up conducido por el arquero del elenco, Nehuén Alexis Hernando, de 25 años, terminó volcando tras una mala maniobra en la avenida Argentina y 522. “Al parecer intentó sobrepasar a otro vehículo”, contó un vocero.

Junto a él, viajaban otros jugadores y, por fortuna, ninguno de ellos sufrió heridas de consideración, por lo que no debieron ser trasladados a centros médicos.

El incidente vial se dio en el marco de la última concentración del seleccionado argentino en el país, que se está desarrollando en el Club Universitario. Ahí, el equipo lleva adelante una intensa preparación con entrenamientos diarios, actividades abiertas al público.

Por último, se señaló que se solicitó una grúa e inspectores de tránsito interrumpieron la circulación para el operativo de las autoridades.