Allanamiento en la Comisaría 8ª: investigan al comisario y a varios efectivos por coimas y enriquecimiento ilícito
No se descartan detenciones en las próximas horas
Un fuerte operativo del Grupo de Asuntos Internos (GAI) se desarrolla en estos momentos en la Comisaría 8ª, ubicada en la zona de 7 y 74. Según información de último momento, los investigadores estarían avanzando sobre el comisario de la seccional y varios efectivos externos de calle, quienes podrían quedar detenidos.
Las medidas se enmarcan en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y pedidos de coimas, a partir de múltiples denuncias que motivaron la intervención de Asuntos Internos. El procedimiento incluye allanamientos dentro de la dependencia policial y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que no se descartan detenciones en las próximas horas, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar el alcance de las maniobras denunciadas y la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados.