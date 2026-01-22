Allanamiento en la Comisaría 8ª: investigan al comisario y a varios efectivos por coimas y enriquecimiento ilícito

Un fuerte operativo del Grupo de Asuntos Internos (GAI) se desarrolla en estos momentos en la Comisaría 8ª, ubicada en la zona de 7 y 74. Según información de último momento, los investigadores estarían avanzando sobre el comisario de la seccional y varios efectivos externos de calle, quienes podrían quedar detenidos.



Las medidas se enmarcan en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y pedidos de coimas, a partir de múltiples denuncias que motivaron la intervención de Asuntos Internos. El procedimiento incluye allanamientos dentro de la dependencia policial y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos.



Fuentes cercanas a la investigación indicaron que no se descartan detenciones en las próximas horas, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar el alcance de las maniobras denunciadas y la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados.