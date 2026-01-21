Violento raid delictivo en Don Carlos: atraparon a uno de los delincuentes tras dos entraderas

Un violento raid delictivo se registró durante la mañana de este martes en el barrio Don Carlos, donde un grupo de delincuentes cometió al menos dos entraderas en viviendas ubicadas en las inmediaciones de las calles 501 y 133, y 501 y 140.

Tras los hechos, los sospechosos se dieron a la fuga, lo que dio inicio a una intensa persecución policial que se extendió por varias cuadras y generó momentos de extrema tensión, preocupación y pánico entre los vecinos, muchos de los cuales salieron a la vereda alertados por el despliegue de patrulleros y sirenas.

Como resultado del operativo, uno de los delincuentes fue aprehendido en la zona de 138 y 491, mientras que los otros integrantes de la banda lograron escapar y son intensamente buscados por la policía, que continúa con rastrillajes y controles en distintos puntos del norte platense.