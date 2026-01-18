Motochorros se pasean por las calles de Los Hornos

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a generar preocupación entre los vecinos de Los Hornos, donde un hombre fue víctima de un violento asalto a mano armada mientras circulaba por la vía pública. El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana del sábado, cuando la víctima fue interceptada por dos delincuentes armados que le robaron su motocicleta y escaparon rápidamente del lugar.

El robo se produjo alrededor de las 6:50, en la zona de calle 61 entre 139 y 140, un sector residencial que a esa hora presenta escaso movimiento. De acuerdo al relato del damnificado, los asaltantes actuaron con extrema violencia y decisión. Ambos sujetos se le cruzaron en el camino y, exhibiendo armas de fuego, lo amenazaron para que entregara el rodado sin oponer resistencia.

Ante el temor por su integridad física, el vecino descendió de la motocicleta y se la entregó a los delincuentes, quienes huyeron a toda velocidad. El vehículo sustraído es una moto Mondial 110 de color rojo, que fue denunciada como robada pocas horas después del hecho.

El asalto quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes ya fueron puestas a disposición de los investigadores. Según la descripción aportada por la víctima, uno de los agresores sería de tez morocha, con faltante de piezas dentales, y al momento del robo vestía un buzo del club Gimnasia y Esgrima La Plata. El segundo implicado no pudo ser identificado con precisión, aunque se confirmó que ambos estaban armados.

Tras el hecho, se realizó la denuncia correspondiente y se inició un operativo policial para dar con los responsables, quienes hasta el momento permanecen prófugos. La causa quedó en manos de la Justicia, que analiza las imágenes de las cámaras y otras pruebas recolectadas para avanzar en la investigación.

Vecinos del barrio expresaron su preocupación por la reiteración de robos similares, especialmente en horarios de baja circulación, y reclamaron mayor presencia policial y patrullajes preventivos. Señalan que los robos de motos se han convertido en una modalidad frecuente en distintos puntos de La Plata, generando un clima de temor e incertidumbre.

El caso se suma a una serie de hechos delictivos registrados en las últimas semanas en la región, lo que reaviva el debate sobre la seguridad urbana y la necesidad de reforzar las políticas de prevención en los barrios más afectados.