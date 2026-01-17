Apuñaló a un hombre a la salida del subte

Un hombre fue detenido en el barrio porteño de Villa Crespo acusado de acuchillar a una persona a la salida del subte D en Palermo, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

La División Investigaciones Comunales 14 concretó un allanamiento en Villa Crespo, en un domicilio sobre la avenida Honorio Pueyrredón al 1800, donde se logró la captura del agresor y se secuestraron elementos de interés para la causa.

El hecho investigado ocurrió el 29 de diciembre pasado en las inmediaciones de la salida de la estación Scalabrini Ortiz de la línea D de subtes donde la víctima, de 32 años, fue herida en el abdomen por un individuo que luego se dio a la fuga a pie.

A partir de la denuncia, los investigadores de la Comuna 14 junto a la División Análisis de Registros de la Policía de la Ciudad, realizaron el relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis del material obtenido, lo que permitió reconstruir la ruta de escape, identificar al autor del ataque y localizar su domicilio.

Incidente de tránsito

Con la información reunida, se solicitó de manera urgente la orden de allanamiento con detención, la cual fue otorgada por la Justicia. Al ingresar al domicilio, los efectivos lograron reducir al imputado.

Durante el procedimiento se incautaron un par de anteojos de sol, una camisa, un pantalón corto de jean, un par de zapatillas, un reloj pulsera y un celular.

Un dato aportado por las autoridades es que el acusado posee antecedentes penales por un hecho de “lesiones” ocurrido en el año 2021 en el barrio de Caballito, en el marco de un conflicto de tránsito.

La causa es investigada por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo de Mauro Tedeszko, y se trata de determinar los motivos que originaron el sangriento suceso, ya que se detalló que víctima (quien se recuperó de manera favorable) y victimario no se conocen.