Crimen de Santo Tome: acuerdo de confidencialidad

Un acuerdo de confidencialidad se concretó ayer sobre las medidas de seguridad de los dos menores de 14 años acusados de matar a Jeremías Monzón, el adolescente de 15 asesinado en la ciudad santafesina de Santo Tomé.

De la audiencia multipropósito participó el fiscal Pablo Cecchini, los abogados querellantes, defensores particulares y la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, y entre todos lograron un consenso con respecto al futuro de los implicados.

El juez Gustavo Urdiales homologó la resolución, cuya información fue brindada a los familiares de los menores no punibles, al tiempo que también participaron la madre de la víctima; el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococioni; el fiscal Luis Schiappa Pietra y otras autoridades.

El caso se encuentra caratulado como “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas”.

En tanto, Milagros A., de 16 años, está alojada en un Instituto de Menores, mientras que su madre fue imputada como partícipe necesaria y permanecerá arrestada con prisión preventiva.

Este martes, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Santa Fe ordenó la prohibición de la difusión del video del crimen.

El tribunal estableció que los medios audiovisuales deben abstenerse de divulgar y reproducir filmaciones, imágenes y audios del crimen cometido el 18 de diciembre.