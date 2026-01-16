Fuga de película en la estación de trenes de La Plata: arrojaron millones de pesos para escapar de la policía

Un episodio tan insólito como alarmante se registró en las últimas horas en la estación de trenes de La Plata, donde un grupo de delincuentes protagonizó una fuga digna de una escena cinematográfica al arrojar una bolsa con dinero en medio de una persecución policial.

Según se informó, los sujetos habían cometido un robo al propietario de una financiera y escapaban a pie cuando fueron interceptados por la policía dentro del predio ferroviario. En ese contexto, y mientras eran perseguidos por los andenes, los ladrones abrieron una bolsa con dinero y lanzaron los billetes al suelo, provocando que varias personas se abalanzaran a recogerlos.

La maniobra generó un momento de confusión generalizada que fue aprovechado por los delincuentes para continuar la fuga.

De acuerdo a los datos confirmados, el monto sustraído ascendería a aproximadamente cinco millones de pesos, gran parte de los cuales habría sido abandonada durante la huida. El hecho generó preocupación entre los pasajeros y reavivó el debate sobre la seguridad en uno de los puntos más transitados de la ciudad.