Confirmaron quién es el autor del cuadro robado por los nazis que había sido descubierto en Mar del Plata

Fin del misterio. El cuadro que había sido hallado de manera insólita en una vivienda de Mar del Plata por un grupo de periodistas extranjeros, en el marco de una investigación sobre obras de arte saqueadas durante el nazismo, fue finalmente identificado como el auténtico Retrato de una dama. Así lo confirmó este martes la Unidad Fiscal de la ciudad balnearia, tras recibir los resultados de los peritajes realizados por especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes.

La obra, que había sido robada durante la ocupación nazi de los Países Bajos al reconocido comerciante de arte neerlandés Jacques Goudstikker, fue atribuida al pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como “Il Pitocchetto”, y no a Giuseppe Ghislandi, como se había supuesto inicialmente. Según las estimaciones oficiales, su valor actual rondaría los 250 mil euros.

El análisis estuvo a cargo de los expertos Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo, quienes llevaron adelante un estudio exhaustivo de la pieza. En su informe señalaron que el cuadro responde a la tradición del barroco tardío o del rococó temprano y que se inscribe dentro del naturalismo lombardo del siglo XVIII, corriente en la que Ceruti fue una de las figuras más destacadas.

Si bien la pintura presenta roturas y evidencia al menos tres intervenciones de restauración a lo largo de su historia, los peritos aseguraron que su estado de conservación es estable y que esos daños no afectan de manera significativa su valor patrimonial y económico.

Con estas conclusiones, la investigación continúa en el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, mientras se avanza en el proceso para determinar el destino final de una obra que permaneció más de ocho décadas perdida tras el expolio nazi y que hoy vuelve a ocupar un lugar central en la historia del arte europeo.