Acribillaron a balazos a un exconvicto

Un exconvicto de 34 años fue brutalmente asesinado a balazos y su cuerpo apareció tirado en un descampado. Al conocerse su deceso, comenzó la pesquisa correspondiente y los investigadores creen que el crimen ocurrió durante una pelea callejera que estaría ligada a la venta de drogas, por lo que apuntaron a un dealer como el principal sospechoso.

Si bien restan esclarecer algunos detalles acerca de lo ocurrido, una de las versiones indica que se produjo un altercado en la vía pública, más precisamente en el cruce de Tronador y Mocoví, en las cercanías de las vías del Ferrocarril Bartolomé Mitre, en la localidad bonaerense de Maquinista Francisco Savio.

El personal del Comando de Patrullas local recibió una alerta mediante el 911 que hace referencia a una persona fallecida en un terreno baldío situado en la mencionada dirección. Cuando los oficiales arribaron al lugar de los hechos, se toparon con el cadáver de la víctima tirado en el suelo y, para ese entonces, ya no contaba con signos vitales.

Además, a simple vista notaron que tenía una importante mancha de sangre en la cabeza. Por esta razón, con la presencia de los peritos de la Policía Científica que revisaron el cuerpo, confirmaron que presentaba un total de tres certeros impactos de arma de fuego, dos de los cuales se hallaban en el cráneo mientras que el restante fue en la espalda.

Investigación

A partir de ese momento se inició la pesquisa para tratar esclarecer el violento suceso. Primeramente, identificaron a la víctima como Ariel David Rivadeneira, un hombre que había recuperado la libertad recientemente luego de estar alojado en la Unidad Carcelaria N° 21 de Campana, estableciéndose que contaba con antecedentes penales por varios robos y resistencia a la autoridad.

Además, el personal de la comisaría Cuarta pudo corroborar en base a los testimonios recolectados que el exrecluso mantuvo una disputa con un sujeto, señalado por vender estupefacientes en el barrio y que, a su vez, tiene un importante historial de asaltos.

Finalmente, el sospechoso fue detenido tras un allanamiento en el que incautaron diversas prendas de vestir, que habría tenido colocadas al momento de consumar la mortal agresión.