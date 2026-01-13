Tensión por un micro que se incendió en la Ruta 2

Momentos de extrema tensión se vivieron en el interior de un colectivo debido a que se prendió fuego la parte trasera y puso en alerta a los pasajeros que estaban en el interior. Para controlar la situación, tuvieron que intervenir los bomberos y hubo un corte parcial en el tránsito.

Todo sucedió durante la tarde de ayer sobre la Ruta 2, en el kilómetro 122,5, a la altura de la localidad bonaerense de Chascomús. Por allí transitaba una unidad de la empresa Transporte Serrano, cuando de pronto se incendió la parte del motor y las llamas comenzaron a expandirse a gran velocidad.

La densa columna de humo se veía desde gran distancia y los choferes alcanzaron a detener el vehículo a tiempo. Asimismo, los pasajeros lograron descender y evacuar el micro con rapidez. Enseguida, empezaron a bajar todo su equipaje que estaba guardado en la baulera, por temor a que fuera alcanzado por el fuego.

Ante la alarmante situación, el personal de los Bomberos Voluntarios de Chascomús trabajó durante varios minutos hasta que, finalmente, pudieron controlar el incendio. En ese mismo sentido, el tránsito por la Ruta se vio parcialmente interrumpido y los automovilistas fueron desviados, por lo que se generaron demoras en la circulación.

Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni heridos de gravedad, a pesar del mal trago para las personas que viajaban en el colectivo. La unidad quedó prácticamente consumida por las llamas y, como parte de las tareas iniciadas, buscan determinar cuáles fueron las causas que provocaron el siniestro, por lo que no se descarta que las altas temperaturas hayan sido un factor determinante.