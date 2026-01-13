Balearon a un joven de 17 años que había venido a la ciudad a pasear

Un joven de 17 años, oriundo de la localidad bonaerense de Berazategui, terminó con una herida de bala durante una visita a nuestra ciudad. La víctima estaba paseando por Tolosa cuando, presuntamente, fue atacado por dos motochorros, aunque luego surgieron dudas sobre la versión aportada y sospechan que en realidad haya huido del Conurbano.

De acuerdo a las primeras informaciones que trascendieron sobre el hecho, el chico se encontraba por las inmediaciones del Estadio Único Diego Armando Maradona, cuando de pronto fue abordado por delincuentes armados que se interpusieron en su camino y les exigieron que le entregaran todas sus pertenencias.

Tras el hecho, el joven recibió dos disparos en una de sus piernas y, siempre de acuerdo a los dichos del denunciante, los ladrones escaparon a gran velocidad en el rodado en el que se desplazaban. El botín de los hampones estaba compuesto por una gorra, un par de zapatillas y los teléfonos celulares de ambas víctimas.

Debido a las lesiones sufridas, el joven fue trasladado hasta el Hospital San Roque de Gonnet, donde ingresó por el sector de la guardia y fue atendido por los médicos. Allí descubrieron que las heridas le provocaron una fractura de tibia, por lo que quedó internado en el nosocomio a la espera de su evolución, pero fuera de peligro.

Dudas sobre la versión

A raíz de lo sucedido, comenzó la investigación al respecto, pero entre los detectives surgieron algunas dudas. Por un lado, trascendió que los damnificados llegaron al centro de salud por sus propios medios y que no hubo ninguna comunicación con el sistema de emergencias 911 que indicara un robo en la zona mencionada.

En ese marco, sospechan que en realidad todo puede haberse tratado de una información falsa brindada por el chico baleado y que, en realidad, puede haber venido hacia La Plata desde Berazategui o localidades aledañas donde habría sido herido. Las dudas están puestas en la posibilidad de que contara con algún tipo de antecedente. Pero, por el momento, todo forma parte de la pesquisa encarada por las autoridades policiales abocadas al caso.