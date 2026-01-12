Dos robaruedas, detenidos tras una persecución policial

Dos delincuentes fueron detenidos este sábado en La Plata, acusados de integrar una banda dedicada al robo de ruedas de vehículos estacionados en la vía pública. El operativo se inició a partir de un alerta al 911 que advertía sobre la presencia sospechosa de un automóvil en la zona de 45 entre 10 y 11.

Según informaron fuentes policiales, al intentar interceptar el vehículo, los ocupantes emprendieron la fuga, lo que derivó en una breve persecución que finalizó en 17 entre 39 y 40, donde finalmente fueron reducidos y detenidos por efectivos policiales.

Las autoridades indicaron que ambos hombres ya eran investigados por otros hechos similares ocurridos en distintos puntos de la ciudad y que cuentan con antecedentes penales por delitos contra la propiedad. Tras la detención, se les imputaron cargos por robo y resistencia a la autoridad.