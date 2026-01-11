Ringuelet: vil engaño a una pareja de jubilados con “el cuento del tío”

Un matrimonio de jubilados que vive en la localidad platense de Ringuelet fue víctima de una vil treta por parte de una pareja de delincuentes que, bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, se ganaron su confianza. Luego de que les permitan el ingreso a su vivienda, los implicados les sustrajeron casi medio millón de pesos y se dieron a la fuga a bordo de un vehículo.

Según la información que trascendió al respecto, todo sucedió en una casa ubicada en la zona de las calles 516 entre 7 y 8, donde residen un hombre y una mujer, ambos de 81. En un momento de la tarde, alguien tocó el timbre de la casa y al salir se encontraron con dos personas que decían ser amigas de su hija y que le llevaban dinero que, presuntamente, habían acordado con ella.

Para que el engaño sea más creíble, la joven y el sujeto que la acompañaba exhibieron unos fajos que simulaban ser dólares. De esta forma se ganaron la confianza de los ancianos, que enseguida les abrieron las puertas de su domicilio y los invitaron a pasar. Pero lo que no sabían era que en realidad se trataba de una desalmada trampa que estaba a punto de perpetrarse.

Con un mecanismo aparentemente bien aceitado, el hombre entretenía a las víctimas con una charla en la cocina de la finca, mientras que socia recorría algunos rincones buscando el botín. Es así que llegó hasta la habitación de los jubilados y luego de revisar el ropero agarró una importante suma de dinero que tenían allí guardada, perteneciente a los haberes de ambos.

Buscan a los ladrones

De un momento a otro, los timadores se dieron a la fuga y según se pudo constatar, lo hicieron a través de un automóvil de color gris oscuro. El relevamiento de las cámaras de vigilancia instaladas en los alrededores, les permitió a los investigadores seguir la ruta de escape, aunque no pudieron reconstruir todo su camino.

En las imágenes corroboraron que tras huir fueron por 516 y 7, descendieron hasta 515 y 8 y desde ahí se dirigieron hasta las calles 515 y 10, donde se pierde su rastro. Es por ello que tratarán de recolectar más grabaciones para identificarlos.

En tanto que, cuando los efectivos policiales llegaron a la vivienda, se encontraron con ambos jubilados en pleno estado de shock y sin terminar de comprender bien lo que había sucedido. Según estimaron, los ladrones se alzaron con una semana cercana a los 400 mil pesos y, por el momento, no hay ningún dato certero sobre su paradero, más allá de la denuncia formal realizada por las víctimas.