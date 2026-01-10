Persecución, vuelco y tiroteo entre policías y ladrones

Un hecho insólito sucedió en la localidad bonaerense de Morón cuando dos delincuentes se tirotearon con la policía tras robar un auto, pero lograron escapar luego de un vuelco de película que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El suceso ocurrió el jueves cuando personal de la fuerza fue alertado debido a que dos ladrones sustrajeron un Toyota Etios en la calle Godoy Patricia. Al ser divisados, comenzó una persecución hasta que, en el cruce de las arterias Yrigoyen y Álvarez Thomas, los acusados chocaron contra una camioneta Ford Ecosport.

Pero no se trató del fin de la huida. Como fue un accidente menor, los cacos continuaron con la huida a bordo del vehículo Toyota hasta que, de manera sorpresiva, dieron marcha atrás en una de las calles, chocaron con un poste de luz, el rodado se levantó y allí el conductor comenzó a disparar.

Pese a los efectivos dispararon contra ellos, los mismos lograron escapar nuevamente. El auto, que resultó con rotura en la parte delantera, fue hallado horas después en el cruce de las calles Sulivan y Heritier, sin ocupantes.

La causa, caratulada como “robo y resistencia a la autoridad”, quedó a cargo de la UFI N°1 de Morón. Se informó que no se registraron heridos.

Más delincuentes rebeldes

En tanto, un joven y dos menores que iban a bordo de un auto robado fueron detenidos en Dock Sud tras una persecución, mientras que durante el operativo se constató que todos tenían antecedentes penales y uno contaba con un pedido de captura.

Personal de la Comisaría Vecinal 4C de la Policía de la Ciudad realizaba tareas de prevención en el barrio de La Boca cuando observó que un Volkswagen Bora se detuvo en el cruce de las calles Martín Rodríguez y Ayolas, y los tres ocupantes salieron corriendo, dejando las luces encendidas.

Ante esto, un oficial ordenó que se detuvieran para ser identificados, pero continuaron por la avenida Almirante Brown, por lo cual el efectivo irradió la alerta, sumándose personal a la persecución. Poco después, los tres fueron interceptados.

Uno tiene 21 años y antecedentes por “robo y robo a mano armada”, mientras que los otros tienen 16 y uno posee historial por “robo y encubrimiento”.