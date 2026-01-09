Dolor: murió el chico que había sido rescatado por un policía en Villa Elvira

Dolor se vive en Villa Elvira por la muerte de un joven de 15 años que el pasado 6 de enero había sido rescatado por un policía tras un intento de ahorcamiento. Fuentes confirmaron su fallecimiento en el Hospital San Martín.

Cabe recordar que, apenas días atrás, el menor había sido encontrado en la zona de 117 y 91, siendo auxiliado por un efectivo, que logró reanimarlo tras aplicar maniobras de primeros auxilios. Inmediatamente lo llevaron al Policlínico, donde finalmente se produjo su deceso en la jornada de ayer.

Ahora, se investigan las razones que desencadenaron el hecho, pero la principal hipótesis es la de un suicidio. El difunto fue identificado como Claudio Méndez, tenía 15 años de edad y practicaba artes marciales.

El joven era alumno de la Escuela Secundaria Técnica N° 1 de Berisso y practicaba Taekwondo desde pequeño. En esta disciplina se había graduado a Cinturón Negro a mediados de diciembre del año pasado en la Academia Artola de La Plata, quienes lo despidieron con profundo pesar.

“Tu dedicación, trabajo, disciplina y perseverancia son un ejemplo a seguir”, había destacado entonces su profesor en un posteo en el que compartía su logro en la disciplina. Además, se supo que era hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Por su parte, se supo que la familia no está pudiendo costear los gastos velatorios. Por este motivo iniciaron una colecta para poder despedir al adolescente como es debido.

“Necesitamos ayuda para la familia de Claudio Méndez, un nene de 15 años. Para poder velarlo, cualquier colaboración suma aunque sea de 100 pesitos. Dejo alias a nombre de María Cristina Altamirano, su mamá: Foto.catre.catedral”, contaron en redes sociales.