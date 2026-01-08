La Plata

Lo acusaron de un robo, lo atropellaron y mataron

El joven murió tras agonizar 10 días y los agresores son investigados por homicidio agravado.

Un joven que había sido acusado de delincuente por una pareja en Mendoza, que lo atropelló y provocó que pierda las dos piernas, murió tras agonizar 10 días.

La víctima había sido injustamente señalado de un atraco, y las supuestas víctimas lo persiguieron en un auto, hasta arrollarlo y arrastrarlo 350 metros. La pareja implicada fue detenida por el delito de “homicidio agravado por alevosía”.

