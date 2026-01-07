Dos muertos y 37 heridos por un incendio en un geriátrico

Un voraz incendio se desató en una residencia de adultos mayores, dejando como saldo dos personas fallecidas y 37 heridas con diversos grados de afectación, quienes quedaron internados en observación en un centro de salud.

De acuerdo a la información aportada por los voceros abocados al caso, el siniestro sucedió durante la noche en un establecimiento ubicado en las calles 25 de Mayo y 110 en el barrio Isaura de la localidad bonaerense de Olavarría.

En ese marco, según lo señalado por las fuentes, la gran mayoría de los heridos sufrieron intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. En tanto que, entre los internados se encuentran tres bomberos, uno de los cuales permanece en unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria.

Pasadas las 21:30, las autoridades recibieron una alerta que indicaba la presencia del fuego en el geriátrico conocido como “El Hogar de la Sabiduría”, por lo que se desplegó un importante operativo. Al momento de la llegada del operativo, el incendio ya estaba generalizado en el primero piso, por lo que se utilizaron escaleras y tablas para rescatar a los residentes.

En total trabajaron ocho dotaciones con más de 40 bomberos en el siniestro, quienes batallaron durante un largo tiempo para controlar las llamas que, de acuerdo a las primeras versiones, habrían comenzado en una de las habitaciones de la planta baja.

Con la labor de una veintena de ambulancias, los afectados fueron trasladados hasta distintos centros de salud de la ciudad, de los cuales ocho fueron alojados en la Clínica María Auxiliadora y algunos de ellos quedaron internados en terapia intensiva.

Las víctimas mortales, según precisaron, fueron dos mujeres residentes del hogar de adultos mayores: Delia García, de 96 años, y Estela María Tachella, de 83 años.