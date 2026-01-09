Delivery resultó herido tras accidente en Sicardi

Un siniestro se produjo en la noche en la zona de 659 y 14, cuando un Renault Clio rojo impactó de frente contra una motocicleta, que trabaja delivery de un comercio cercano. El coche, que circulaba en sentido a Correas, realizó una maniobra de giro a la izquierda e impactó al trabajador que venía en sentido contrario hacia la avenida 7.

Debido al estado de salud del joven y la aparente inacción inicial, sus propios compañeros de trabajo tomaron la decisión de cargarlo y trasladarlo, incluso después de que el personal del SAME hiciera acto de presencia.

Cabe mencionar que este hecho se suma al malestar de los vecinos de Parque Sicardi y Villa Garibaldi respecto a la seguridad vial sobre la calle 659.