Fotógrafa volvió de vacaciones y encontró su casa completamente desvalijada

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a sacudir a La Plata y reavivó la preocupación de los vecinos por la reiteración de robos en viviendas particulares. Una fotógrafa platense regresó de sus vacaciones y se encontró con un escenario devastador: su casa había sido totalmente desvalijada durante su ausencia.

El episodio ocurrió mientras la familia se encontraba fuera de la ciudad por unos días. Al regresar, la propietaria descubrió que delincuentes habían ingresado al domicilio y se llevaron prácticamente todo lo que había en su interior. Entre los elementos robados se encontraban equipos fotográficos profesionales, dinero en efectivo, electrodomésticos, ropa y útiles escolares, además de otros objetos de valor.

Más allá del daño material, el robo significó un fuerte impacto emocional y laboral para la víctima, ya que gran parte de los bienes sustraídos eran herramientas fundamentales para su trabajo. Según relató, muchos de esos equipos habían sido adquiridos con años de esfuerzo y resultan indispensables para poder continuar con su actividad profesional.

Un golpe económico y personal

La situación dejó a la familia en una situación crítica, no solo por la pérdida económica sino también por la sensación de vulnerabilidad tras el violento saqueo del hogar. “Nos dejaron sin nada”, expresó la fotógrafa, reflejando el dramatismo del momento vivido al reencontrarse con su vivienda vacía.

El caso volvió a poner en foco una modalidad delictiva frecuente en la ciudad: robos planificados en casas que quedan deshabitadas durante períodos de vacaciones, una práctica que genera creciente preocupación entre los vecinos de distintos barrios platenses.

Solidaridad y reclamo social

Tras hacerse público el hecho, la víctima recibió numerosas muestras de solidaridad por parte de la comunidad. A su vez, comenzó a organizar distintas iniciativas para intentar recuperar parte de lo perdido y poder retomar su trabajo, mientras avanza la investigación policial.

El episodio se suma a una larga lista de hechos similares registrados en La Plata, donde la inseguridad se ha convertido en uno de los principales reclamos sociales. Vecinos y comerciantes exigen mayor prevención, controles y respuestas concretas ante una problemática que, lejos de ser aislada, parece repetirse con frecuencia.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar cómo actuaron los delincuentes y si el robo guarda relación con otros hechos ocurridos en la zona, en un contexto donde la demanda de seguridad vuelve a ocupar el centro del debate público.