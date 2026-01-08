Fugaz ataque motochorro en City Bell

La zona norte de nuestra ciudad sigue jaqueada por la delincuencia y los robos se repiten a diario en prácticamente todos los rincones. En ese marco, se registró un fugaz ataque motochorro en el que dos sujetos abordaron a su víctima y en apenas una fracción de tiempo lo despojaron de todas sus pertenencias para luego darse a la fuga a gran velocidad.

El asalto ocurrió durante la noche, alrededor de las 22 horas, en pleno centro de la localidad de City Bell en el sector donde se aglutinan los bares y locales gastronómicos. Los damnificados son dos jóvenes que habían estacionado su vehículo y apenas descendieron el rodado se vieron rodeados por dos malvivientes que se desplazaban en una moto.

Como suele ocurrir en los robos bajo esta modalidad, uno de los hampones descendió del ciclomotor y fue directamente hacia su presa. El chico se vio sorprendido y se quedó inmóvil ante la presencia del ladrón, mientras que la chica que estaba junto a él atinó a salir corriendo envuelta en pánico debido a la desafortunada situación que les tocaba atravesar a ambos.

El delincuente amenazó a la víctima y le exigió que le entregara todo lo que llevaba consigo. Lejos de resistirse, al joven no le quedó más remedio que quedarse quieto mientras observaba atónico como el maleante le metía las manos en los bolsillos para sustraerle cualquier elemento que tuviera allí guardado, casi sin importar si era de valor o no.

Escaparon y son buscados

Una de las versiones que circularon sobre el dramático asalto indica que el sujeto portaba un arma de fuego con la cual intimidó al damnificado. Lo cierto es que, en apenas unos siete segundos, el motochorro se apoderó todas sus pertenencias, las cuales incluye su billetera con el dinero que tenía adentro, su teléfono celular y las llaves de su coche.

Con el botín en su poder, el ladrón se subió a la motocicleta en la cual lo esperaba su socio delictivo y ambos se dieron a la fuga a gran velocidad, perdiéndose entre las calles del barrio. Toda la secuencia quedó registrada por una de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona y las imágenes serán fundamentales para poder identificar a los sospechosos, para luego proceder a su detención.

En cuanto al hecho, los investigadores buscan determinar si los implicados venían siguiendo a sus víctimas y aprovecharon el momento en el que estacionaron el auto. Aunque la principal hipótesis es que se trató de un ataque al voleo, tal como suele suceder en este tipo de robos.

En cuanto a los damnificados, fueron socorridos y ayudados por los empleados y los clientes que se encontraban en una heladería ubicada a pocos metros. Pero, como si todo esto fuera poco, tuvieron que esperar la llegada de la grúa para que remolcara el vehículo por temor a que los maleantes regresaran a llevárselo, ya que se habían quedado con las llaves.