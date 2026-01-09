Motochorros armados vuelven a golpear en La Plata y crece la alarma por el robo de motos

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a generar preocupación entre los vecinos de La Plata luego de que un hombre fuera asaltado a mano armada por motochorros que le robaron su vehículo y escaparon sin ser detenidos. El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando la víctima circulaba por la zona de 72 entre 4 y 5 y fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en otra motocicleta.

Según se observa en un video captado por una cámara de seguridad, los atacantes actuaron con rapidez y violencia. Tras cruzarse en el camino del motociclista, uno de ellos descendió, exhibió un arma de fuego y lo obligó a bajar del rodado. En cuestión de segundos se apoderaron de la moto y huyeron a toda velocidad en dirección a la localidad de Los Hornos. La víctima no resultó herida, aunque quedó en estado de shock por la situación vivida.

Las imágenes del asalto se viralizaron rápidamente y reavivaron el reclamo de los vecinos por la reiteración de robos cometidos bajo la modalidad de motochorros, una problemática que se repite en distintos puntos de la ciudad, incluso en horarios nocturnos y en calles con tránsito habitual. Hasta el momento no se informó sobre detenidos ni sobre la recuperación del vehículo sustraído.

Este episodio se suma a otro hecho de inseguridad ocurrido apenas horas antes en la noche del miércoles en el Barrio El Mondongo, donde un trabajador de delivery fue víctima de un engaño violento. Los delincuentes se hicieron pasar por repartidores de una empresa de delivery, llevando una mochila que no despertó sospechas al principio. Cuando la víctima detuvo su motocicleta para concretar la entrega, uno de los asaltantes descendió con el casco puesto, extrajo un arma de fuego y lo amenazó para obligarlo a entregar su moto, una Honda de color azul. La banda escapó con el rodado, aunque luego, tras un rápido operativo policial, el vehículo fue hallado en la zona de avenida 52, en Los Hornos, mientras sigue la búsqueda de los sospechosos.

La aparición de delincuentes que se hacen pasar por repartidores para acercarse a sus víctimas evidencia una modalidad que preocupa especialmente a quienes trabajan en el rubro de delivery. En muchos de estos casos, los repartidores circulan con mochilas y cascos que los identifican, lo que facilita engaños y ataques. La falta de medidas de seguridad adicionales en las aplicaciones de delivery y la exposición constante de estos trabajadores en la vía pública los convierte en blanco frecuente de robos.