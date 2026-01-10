Asesinaron a una mujer y la tiraron a un basural

Una joven fue asesinada en la provincia de Tucumán y por el momento, no hay detenidos ni sospechosos, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

Erika Álvarez (25) fue hallada en un basural por dos mujeres que realizaban tareas de limpieza y encontraron una bolsa de residuos con un cuerpo. La familia de la víctima la reconoció por los tatuajes.

Se busca reconstruir las últimas horas con vida de la mujer, y a su vez “están previstas inspecciones en la vivienda que habitaba y un relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad del área, con el objetivo de determinar con mayor exactitud cuándo y en qué circunstancias abandonó su domicilio”, detallaron.

La damnificada tenía una pareja actual y una expareja, por lo que se espera que la Fiscalía amplié la investigación para esa hipótesis.