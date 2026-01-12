Un argentino fue asesinado a tiros en un boliche de Tulum

Lo que debía ser una temporada de trabajo y nuevas oportunidades terminó en un escenario de horror. Jonatan Emanuel Minucci, oriundo de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, fue la víctima fatal de un brutal ataque armado en el exclusivo Vesica Cenote Club de Tulum, en la zona de Quintana Roo, México.

Según trascendió, el hecho, ocurrido el pasado viernes, ha vuelto a poner en jaque la seguridad en el Caribe mexicano frente al inicio de importantes festivales de música electrónica.

El incidente se produjo alrededor de las 14:00 horas, cuando un grupo de sicarios que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el establecimiento. Según los reportes policiales, los atacantes efectuaron al menos ocho disparos con armas calibre 9 milímetros.

En este marco, Minucci recibió impactos fatales en el rostro, el cuello, el tórax y los brazos. Fue trasladado de urgencia, pero los médicos confirmaron su deceso este sábado en un hospital de Playa del Carmen.

En el tiroteo también resultaron heridos un hombre oriundo de Veracruz y un empleado federal de la Ciudad de México, quienes permanecen bajo observación médica.

“Jona”, como lo llamaban sus amigos, había llegado a México en noviembre de 2025 buscando un futuro mejor. Peluquero de oficio, se había llevado sus herramientas de trabajo, aunque en Tulum se desempeñaba en diversos rubros, desde plomero hasta personal de seguridad en bares.

El crimen del argentino no fue un hecho aislado. La jornada del viernes estuvo marcada por una serie de ataques que generaron pánico entre los turistas internacionales.

En Festival Tehmplo, horas antes del crimen de Minucci, un hombre fue ejecutado a balazos durante un evento de electrónica donde se presentaba el DJ Solomun, provocando una estampida.

En Colonia 2 de Octubre, testigos reportaron nuevos disparos en zonas aledañas, confirmando la inestabilidad que atraviesa el “Noveno Municipio” de Quintana Roo.