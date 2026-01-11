Mataron a palazos a un policía y su hijo vivió más de un día con el cuerpo

Un estremecedor crimen generó conmoción, no solamente por la brutalidad del hecho, sino también porque se trataría de un asesinato dentro del seno familiar. Es que el cuerpo de un policía fue encontrado sin vida y por el caso detuvieron a su hijo, acusado de haber sido el protagonista del parricidio.

Según se desprende la investigación, el oficial perteneciente a la fuerza de la provincia de Buenos Aires fue brutalmente agredido a palazos en la cabeza mientras dormía. Todo sucedió en el interior de una finca ubicada en la zona de las calles Balcarce al 531, entre Hipólito Yrigoyen y Mariano Moreno, en la localidad de General Rodríguez.

El hecho se descubrió recién cuando el otro hijo de la víctima llegó al domicilio. Ante de ello, se había comunicado con el sistema de emergencias 911 debido a que no lograba contactarse con su padre y la situación tomó un giro espeluznante cuando habló con su hermano y este le confesó: “Maté a papá, estamos en casa”.

Poco después fue a la víctima y se topó con el cuerpo que estaba tendido en la cama. Posteriormente, los uniformados de la dependencia local arribaron a la escena del crimen y confirmaron el deceso de un hombre de 64 años, identificado como Luis Darío Bellavigna, de 64 años, y teniente Primero de la Bonaerense. Para ese entonces, ya no contaba con signos vitales por lo que fue imposible reanimarlo.

Detalles escabrosos

Más allá de la confesión del parricida, lo que más generó consternación fue que convivió con el cadáver durante más de 30 horas, las cuales todo el tiempo el cuerpo de Bellavigna quedó tirado en el mismo lugar en el que había sido asesinado.

Los peritos de la Policía Científica revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un traumatismo de cráneo; a la vez que incautaron un palo, que se asegura que se utilizó para atacar mortalmente al individuo. Acto seguido, arrestaron a su hijo de 35 años como el responsable principal del crimen.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional N° 9 de los tribunales de la jurisdicción, con una causa que fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo.