Secuestraron a un menor y robaron una fortuna de una casa

Un menor que fue secuestrado en su casa de la provincia de San Luis por un grupo de delincuentes que terminaron robando además $28 millones en noviembre de 2025 será sometido a una Cámara Gesell con el objetivo de obtener información sobre los acusados, uno de los cuales ya está detenido, y de la mecánica del hecho, informaron ayer fuentes judiciales.

El atraco sucedió a mediados de noviembre del año pasado cuando dos ladrones ingresaron armados y a cara descubierta a una vivienda sobre la calle Presbítero Becerra, en el centro de la Villa de Merlo. En el interior de la propiedad se encontraba un adolescente de 16 años, quien fue privado de su libertad durante el hecho delictivo.

En ese contexto, los autores sustrajeron una suma de dinero que rondaría los $28 millones, para luego fugarse del lugar a bordo de un vehículo Volkswagen Voyage.

Días después se logró la captura de uno de los involucrados, lo que permitió constatar que el accionar habría sido previamente planificado al describir que las cámaras de seguridad registraron al imputado realizando distintas rondas por la finca en cuestión y por comercios vinculados a la familia damnificada a lo largo del día.

Rueda de reconocimiento rechazada

Ahora, ante la falta de información respecto al otro malviviente, siempre prófugo, y la mecánica del robo, se solicitó que se concrete una rueda de reconocimiento, pedido que fue rechazado por la defensoría de niñez competente. Ante esta negativa, se aprobó que se realice una Cámara Gesell, donde el chico estará junto con una psicóloga. El único detenido se encuentra alojado en la Unidad Regional III de Concarán acusado de los delitos de “robo agravado por el empleo de arma de fuego, violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad”. En todo este tiempo, no colaboró con la Justicia aportando la identidad de su cómplice, de quien nada se sabe.

Por fortuna, la víctima de este brutal episodio pudo recuperarse con el tiempo, aunque actualmente continúa bajo apoyo familiar con el fin de superar el mal momento vivido.