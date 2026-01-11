Un incendio afectó a un edificio céntrico

Momentos de extrema tensión se vivieron en un edificio ubicado a muy pocas cuadras de Plaza Paso, donde se desató un incendio que obligó a la evacuación de todos los residentes.

El siniestro ocurrió en un complejo de departamentos ubicado sobre la avenida 44 entre las calles 14 y 15. Una enorme columna de humo alertó a los vecinos, por lo que llamaron a las autoridades para pedir su intervención.

Aparentemente, el fuego se originó en un ascensor, afectando desde el sexto hasta el noveno piso, aunque el más afectado sería el octavo, que se incendió íntegramente, según lo relatado por algunos testigos.

Finalmente los bomberos lograron controlar la situación y pese a las pérdidas materiales, afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni heridos.