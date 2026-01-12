Detenido hace siete años, recurrirá a la Comisión Interamericana

El empresario inmobiliario Ariel Heine lleva más de siete años detenido sin haber pasado por un juicio y, cansado, analiza una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a la garantía de plazo razonable, señalaron ayer fuentes judiciales.

El hombre de San Vicente, de 58 años, está acusado de los delitos de “cohecho, defraudación y asociación ilícita”, y está privado de su libertad desde hace siete años y dos meses, aunque la causa se fue dilatando y jamás llegó a debate, ni tiene fecha aún. No está de más aclarar que no es la primera denuncia que se tramita ante organismos internacionales por las demoras en la realización de los juicios en el Departamento Judicial La Plata.

La investigación en su contra cerró en 2021, pero sucesivas excusaciones de jueces y fiscales enlentecieron la causa. Ante eso, Heine piensa radicar una denuncia dado que la ley establece un máximo de dos años para la prisión preventiva.

La causa

Todo se inició a raíz de diferentes cuestionamientos generados en el marco de uno de los emprendimientos inmobiliarios del empresario por parte de cuatro de los compradores de los lotes ofrecidos por el imputado.

Ante eso se lo acusó de defraudación y de asociación ilícita, ya que la fiscal cree que esas defraudaciones fueron cometidas por una pluralidad organizada de intervinientes.

A su vez, se lo imputó por haber sido beneficiado por el exjuez Ordoqui, a cambio de dinero. Heine siempre sostuvo su inocencia en cada una de las instancias y aseveró que no hay damnificados por sus emprendimientos, y dijo que nunca le dio dinero a Ordoqui, ni otros beneficios, para que resolviera a su favor.

Respecto a sus emprendimientos inmobiliarios, los diferentes procesos que se iniciaron por hechos similares fueron archivados por ausencia de delito, lo que favorece la posición del empresario.

Ante todo esto, el hombre recurriría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando también que el tiempo que lleva detenido es superior al que le impondrían en una supuesta condena.